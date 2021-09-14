Пропавшую звезду сериала "Доктор Кто" нашли живой и госпитализировали

Таню Фир нашли в Лос-Анджелесе.

Пропавшую без вести звезду сериала "Доктор Кто" Таню Фир нашли.

Актрису нашли через четыре дня после исчезновения в Лос-Анджелесе целой и невредимой. Об этом сообщает DailyMail. По словам родственников Фир, после нахождения ее доставили в больницу на обследование.

Неизвестно, где именно была найдена Таня, хотя нашли ее через несколько часов после того, как кто-то сообщил, что видел ее в магазине Trader Joe's на бульваре Санта-Моника.

Таня Фир / instagram.com/tanyafear

Она исчезла 9 сентября из своего дома в районе Голливуд-Боул в Лос-Анджелесе, что примерно в полтора милях от магазина Trader Joe's.

Семья Тани в Twitter сообщила хорошую новость о том, что ее нашли, однако никаких подробностей, где она находилась, как ее нашли и что заставило ее уйти из дома без телефона и кошелька нет.

"Мы понимаем, что она не пострадала физически, но в качестве меры пресечения производится оценка в местной больнице. Мы хотим поблагодарить полицию, представителей общественности за их усилия по поиску Тани, а также за проявленную обеспокоенность и поддержку в течение последних нескольких дней", — говорится в сообщении семьи.

Заметим, Таня Фир также сыграла в фильме "Пипец 2" и нескольких короткометражных картинах. В последнее время она стала уделять больше внимания своей карьере стендап-актрисы.

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