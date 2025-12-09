Прощание с ADAM в Киеве: alyona alyona alyona высказалась о потере коллеги и каким на самом деле был певец

АДАМ, alyona alyona / © ТСН

Рэпер alyona alyona пришла на церемонию прощания с певцом ADAM, которая состоялась 9 декабря.

Артистка вместе с неравнодушными почтила память Михаила Клименко (настоящее имя звезды) в Национальной филармонии в Киеве. Во время события alyona alyona поделилась с журналистами особыми воспоминаниями. В частности, со слезами отметила, что редкие встречи с ADAM всегда были наполнены счастьем, добром и теплотой. Таким светлым в ее памяти и останется покойный музыкант.

В то же время alyona alyona не могла обойти жену Михаила, к которой он имел неземные чувства. Репер подчеркивает, что супруги были настоящим образцом любви. И добавила, что это прослеживалось во всех песнях и на концертах. В конце звезда отметила, что творчество ADAM навсегда останется в творческом наследии Украины.

alyona alyona во время прощания с ADAM / © ТСН

«Он был очень творческим, веселым… Помню музыкальную фотосессию, мы не могли наговориться. А потом всегда пересекались с ним, но тогда он сольную карьеру мало проявлял. Мы говорили о том, как важно писать на украинском языке. И он создал ADAM с женой. И эта история любви — за ней следили все. Она была очень красивой. Жаль, что не все побывали на его концертах, потому что это праздник музыки, любви, тепла и добра. Хочется, чтобы его песни о свете, добре и любви жили и стали постулатами. Он оставил после себя много… Михаил был классным человеком. Обидно, когда страна теряет таких культурных деятелей»,— растрогала репер, передают корреспонденты ТСН.ua.

Напомним, на церемонии прощания с ADAM также присутствовали его родители. Опечаленные папа и мама Михаила Клименко довели до слез речью о жизни сына и его планах, которые не осуществились.