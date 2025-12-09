Прощание с ADAM в Киеве: Анатолий Анатолич сделал призыв, а другая звезда растрогала последним СМС

ADAM, Анатолий Анатолич, Геля Зозуля, KOLA / © ТСН

Украинские звезды почтили память покойного коллеги ADAM во время прощания с ним в Национальной филармонии в Киеве, которое состоялось 9 декабря.

Так, среди публики присутствовали не только родственники и поклонники, но и звездные друзья музыканта. В частности, в последний путь его провели и те, кому при жизни выпала возможность вместе посотрудничать. Первой слово взяла певица KOLA, передают корреспонденты ТСН.ua. В щемящей речи она вспомнила совместные счастливые мгновения и обратилась к семье с соболезнованиями.

«Почему-то я так чувствую, что он очень счастлив от количества людей, которые пришли, и что все его любят. Миша очень достойный, добрый, светлый… И вся семья, вы такие все достойные люди. Я счастлива, что знаю вас и у нас есть целых две общих песни. Миша, я и все мы тебя очень любим. Уверена, что ты сейчас улыбаешься и как всегда шутишь», — с грустью высказалась KOLA.

Второй микрофон взяла артистка Геля Зозуля, с которой ADAM в свое время также записал дуэт и создал песню «Особистий рай». Именно о ее создании исполнительница так тепло отозвалась во время церемонии прощания. В то же время призналась, что вместе с другими надеялась на чудо и даже писала Михаилу о желании создать еще один хит. Но, к сожалению, он так и дал ей ответ.

«Для меня он был образцом любви. Помню, как мы писали „Особистий рай“. Я знаю, что сейчас Миша в раю. Это его личный рай. Я надеялась, что все будет хорошо, я молилась. Искренне сочувствую всей семье. Это невыразимая потеря. Я даже написала „давай сделаем еще одну песню“, но он уже не прочитал сообщение», — с дрожью в голосе поделилась Геля Зозуля.

Особенной выдалась речь шоумена Анатолия Анатолича. Он высказался о сборе средств, который жена певца Александра открывала для его лечения, когда тот находился в коме. Звезда после трагедии в семье публично предложил все же оставить те средства вдове Александре и двум детям ADAM. И призвал других коллег прилагать усилия для приумножения той суммы, которая пойдет для детей. В свою очередь благодарная вдова не сдерживала слез от услышанного.

«Очень хочу, чтобы все коллеги по цеху… Мы должны поддержать семью финансово. И мы это сделаем. Хочу собрать сумму, которая сможет в будущем закрыть вопрос образования и жилья детей. Считаю, что собранные деньги, должны быть твоими и твоих детей (обращался к вдове Александры — прим. ред.). Потому что дети потеряли отца и мы можем это сделать, потому что у нас огромная аудитория, чтобы Саша не переживала», — отметил перед публикой Анатолий и в ответ прозвучали аплодисменты.

