Прощание с ADAM в Киеве: как прошли похороны 38-летнего артиста и кто из звезд присутствовал

Прощание с ADAM в Киеве / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Киеве состоялась церемония прощания с певцом Михаилом Клименко, солистом группы ADAM, который умер 7 декабря.



Торжественная церемония захоронения прошла сегодня, 9 декабря, в Национальной филармонии Киеве. Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua с места событий. Почтить память известной личности пришли родственники, коллеги и звездные друзья. Также в помещение сходились поклонники артиста. Звучала прощальная музыка, в частности, мелодии и песни, написанные самим музыкантом.

Прощание с ADAM в Киеве / © ТСН

Прощание с ADAM в Киеве / © ТСН

Прощание с ADAM в Киеве / © ТСН

Прощальная церемония началась, как и планировалось, в 10:00. У входа были размещены плакаты и мольберты со строками из песен ADAM. Из звезд поддержать семью Михаила Клименко пришли Владимир Дантес, Вадим Лисица, KOLA, alyona alyona, жена Владимира Остапчука, Геля Зозуля, Roxolana, музыкант «Океана Эльзы» Денис Дудко, Александр Педан, Ирина Гатун, Лера Мандзюк, Дмитрий Монатик, Виталий Козловский, Влад Дарвин, Валерий Харчишин и другие.

Прощание с ADAM в Киеве — Владимир Дантес / © ТСН

Прощание с ADAM в Киеве — KOLA / © ТСН

Прощание с ADAM в Киеве — Дмитрий Монатик / © ТСН

Прощание с ADAM в Киеве — возле гроба его отец / © ТСН

Гроб певца окружали живые цветы и приглушенный свет, а поблизости все время находились родные — жена Александра, двое детей и родители. В помещение неравнодушные заходили с цветами, воспоминаниями и одновременно глубоким горем в глазах. Из зала доносились всхлипы родных. Внезапно маме ADAM стало плохо — к ней подбежали медики с помощью. Но в ответ с огромной болью она восклицает: «Господи, зачем ты так? Зачем ты его забрал от меня?».

Реклама

Прощание с ADAM в Киеве — возле гроба родители / © ТСН

Своей грустью после большой утраты поделилась рэпер alyona alyona. Не сдерживая слез и горя, она рассказала журналистам о встречах с музыкантом и каким светлым и добрым запомнила Михаила при жизни.

«Он был очень творческим, веселым… Помню музыкальную фотосессию, мы не могли наговориться. А потом всегда пересекались с ним, но тогда он сольную карьеру мало проявлял. Мы говорили о том, как важно писать на украинском языке. И он создал ADAM с женой. И эта история любви — за ней следили все. Она была очень красивой. Жаль, что не все побывали на его концертах, потому что это праздник музыки, любви, тепла и добра. Хочется, чтобы его песни о свете, добре и любви жили и стали постулатами. Он оставил после себя много… Михаил был классным человеком. Обидно, когда страна теряет таких культурных деятелей»,— растрогала звезда.

Прощание с ADAM в Киеве — alyona alyona / © ТСН

А тем временем в филармонии свою щемящую речь произнесла вдова ADAM Александра Норова. Она довела до слез всех присутствующих на церемонии своими воспоминаниями о муже, которого любила больше всего. В частности, поблагодарила за годы большой любви, совместного творчества и настоящую семью. Кроме того, вспомнила последний день перед смертью Михаила, когда она молилась, была рядом… Но потом как предвестник горя к ней прилетела божья коровка, с которой она разговаривала в комнате и понимала, что душа мужа покидает этот мир.

«Очень трудно мне говорить, но в сердце и душе огромная пустота. Единственное, что хочу сказать — я уверена на 100 процентов, что прожила почти 18 лет с Мишей в неземной любви. Мы всегда благодарили Бога друг за друга, любовь, которую он подарил. Я Мишу благодарю, он лучший в мире муж, отец, творческий человек. Спасибо за эти песни, которые останутся в сердце, мыслях. Я тебя очень люблю и буду любить всю свою жизнь. Ты навсегда в моем сердце. Я так молилась, кричала, но, видимо, у Бога свои планы на всех нас. Спасибо тебе, Мишель, такого больше никогда не будет, спасибо тебе за детей. Перед утром, когда Миша ушел, я вечером приехала после больницы… Я его там нацеловала, массажи делала, прижималась к нему так сильно… Думала, он сейчас, как в сказке, откроет глаза и на меня посмотрит. Но приехала домой и маленькая божья коровка летает возле меня. Я уже поняла, что это был Миша», — довела до слез Александра.

Реклама

Прощание с ADAM в Киеве — вдова / © ТСН

Прощание с ADAM в Киеве — вдова / © ТСН

Также свои прощальные слова произнесли родители 38-летнего певца. В частности, мама покойного ADAM со слезами вспомнила, как Михаил был взлелеян в любви и встретил Александру, с которой прожил в согласии более 15 лет. Женщина рассказала об их особых отношениях с сыном. А также обратилась к вдове, чтобы выразить ей благодарность за любовь к ADAM и внукам.

«У нас 10 лет не было детей, мы просили у Бога. Мы вырастили прекрасного сына и дочь. Мы прожили со своими детьми в большой любви. Я Мишечку ждала 10 лет и не могла спустить с рук. Он мне никогда не говорил, что у него столько поклонников и друзей. Он был такой скромный: „Мама, все хорошо“. Он на меня говорил „мамочка моя“. Он всегда хотел делать так, чтобы нам с папой было хорошо. Мы прожили (в браке — прим. ред.) 50 лет и папе будет 70 лет. Оказалось, что он готовил нам большой праздник хороший, но не получилось… Сашуле, еще нашей одной дочери, будет очень трудно без Миши. Ибо это правда была неземная любовь. Я тебе, Сашуль, очень благодарна. Мы тебя любили и будем любить как ребенка. Ты родила таких прекрасных детей. Такая судьба значит нашего сына», — со слезами отметила мама музыканта.

Прощание с ADAM в Киеве — его родители / © ТСН

Кроме того, слово взяли звездные друзья и коллеги ADAM — KOLA, Геля Зозуля, Иван Брикулец, Владимир Шумко, Анатолий Анатолич. В частности, последний призвал финансово помочь вдове собрать средства для будущего обеспечения жильем и образованием ее семьи, в частности двух детей. А остальные звезды описали Михаила как очень светлого, талантливого и доброго человека, с которым их связывают счастливые воспоминания. И к тому же выразили соболезнования родным. После этого все неравнодушные имели возможность еще раз подойти к гробу и попрощаться.

На очень щемящей ноте все присутствующие спели хит, который написал ADAM — песню «Повільно». Так церемония и подошла к концу. Под громкие аплодисменты гроб вынесли к катафалку, а родственники в отчаянии не сдерживали слез. К слову, после прощания тело ADAM перевозят в село Лубянка Киевской области. Там после службы в церкви его похоронят на кладбище.

Реклама

Дата публикации 12:23, 09.12.25 Количество просмотров 80 Церемония прощания с ADAM в Киеве завершилась исполнением зала хита "Повільно"

Отметим, печальную весть о смерти ADAM сообщили 7 декабря. Звезда длительное время находился в коме под наблюдением врачей. Впрочем, его сердце не смогло выдержать туберкулезного менингита. Он ушел из жизни в возрасте 38 лет. У исполнителя остались жена Александра и двое детей — сын и дочь. Скорбящая семья будет продолжать нести светлую память о муже и отце.