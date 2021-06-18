Прощание с Чапкисом: 18 июня в Киеве похоронят известного хореографа

Церемония прощания пройдет в Национальной филармонии Украины.

Сегодня, 18 июня, в 11:00 в Национальной филармонии Украины в начнется церемония прощания с Григорием Чапкисом.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок.

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Церемония прощания продлится до 13:00. После этого похоронят известного хореографа на Байковом кладбище.

Григорию Чапкису был 91 год. Он умер в воскресенье вечером в одной из столичных клиник. В декабре прошлого года хореограф и судья "Танцев со звездами" переболел пневмонией. Именно долговременную болезнь и преклонный возраст считают причиной смерти.

Коллеги народного артиста Украины говорят: с Григорием Чапкисом ушла целая эпоха начала народного, а затем и бального танца.

Напомним, что на днях сын Григория Чапкиса показал фото отца в молодости и поделился воспоминаниями о нем. Грег поделился архивными кадрами, на которых молодой Григорий Николаевич в шароварах танцует гопак.

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