Прощание с Дизелем из Green Grey: стало известно, где похоронят артиста

Дизель из Green Grey / © facebook.com/diezel.greengrey

В Киеве в четверг, 23 октября, попрощались с лидером группы Green Grey Андреем Яценко, более известным по псевдониму Дизель.

Артист ушел из жизни 20 октября. Основатель группы Green Grey умер в результате сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью. Прощание с Дизелем состоялось в Киеве в "Доме кино". Провести в последний путь Андрея Яценко пришли его поклонники, звездные коллеги, приятели и родные.

Издание Oboz.ua пообщалось с тетей артиста. Выяснилось, что тело Андрея Яценко кремируют. После этого урну с прахом планируют похоронить на Байковом кладбище в Киеве.

Прощание с Дизелем из Green Grey / © https://www.facebook.com/nelly.kovalska?fref=ts

Отметим, Андрей Яценко, он же Дизель, умер утром 20 октября. Эта новость стала настоящим шоком, ведь вскоре он должен был отправиться с группой Green Grey во всеукраинский тур. Жизнь артиста оборвалась в возрасте 55 лет. Причиной смерти Дизеля стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.

Поклонники, коллеги, друзья и родные артиста были шокированы его внезапной смертью. Звезды почтили память своего коллеги по сцене. Артем Пивоваров вспоминал их совместное выступление в Мариуполе, у Руслана рассказывала, каким Дизель был при жизни.