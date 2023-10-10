Прощание с Ниной Матвиенко: стало известно, где похоронят легендарную певицу

Стало известно, где похоронят легендарную украинскую певицу Нину Матвиенко, которая ушла из жизни 8 октября.

Дочь исполнительницы Тоня Матвиенко в своем Instagram рассказала, что прощание с Ниной Митрофановной начнется в Свято-Феодосийском монастыре в Киеве. 10 октября в 21:00 начнется всенощное чтение псалтыря за покой усопшей.

Уже 11 октября в семь утра начнется заупокойная литургия, а в девять утра – панихида.

Нина Матвиенко / Фото: instagram.com/zhvl_official

Прощание с Ниной Матвиенко состоится в Национальной Филармонии Украины. Похоронят легендарную певицу в Киеве на Зверинецком кладбище. Прощальная церемония состоится в 14.30.

Отметим, Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября. Легендарной артистки стало в возрасте 75 лет.

Напомним, недавно близкие подруги Нины Митрофановны рассказали о ее последних днях. Они вспомнили, что певица при жизни всегда была бодрой и энергичной.

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