Прощание с Ниной Матвиенко: стало известно, где похоронят легендарную певицу

В последний путь исполнительницу проведут 11 октября.
Стало известно, где похоронят легендарную украинскую певицу Нину Матвиенко, которая ушла из жизни 8 октября.
Дочь исполнительницы Тоня Матвиенко в своем Instagram рассказала, что прощание с Ниной Митрофановной начнется в Свято-Феодосийском монастыре в Киеве. 10 октября в 21:00 начнется всенощное чтение псалтыря за покой усопшей.
Уже 11 октября в семь утра начнется заупокойная литургия, а в девять утра – панихида.
Прощание с Ниной Матвиенко состоится в Национальной Филармонии Украины. Похоронят легендарную певицу в Киеве на Зверинецком кладбище. Прощальная церемония состоится в 14.30.
Отметим, Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября. Легендарной артистки стало в возрасте 75 лет.
Напомним, недавно близкие подруги Нины Митрофановны рассказали о ее последних днях. Они вспомнили, что певица при жизни всегда была бодрой и энергичной.
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