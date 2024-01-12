Прощание с Виталием Билоножко: стало известно, где похоронят артиста

Сегодня, 12 января, в последний путь провели Народного артиста Украины Виталия Билоножко, который умер 9 января.

В частности, стало известно, что певца похоронят на Байковом кладбище в Киеве, сообщает oboz.ua.

Отметим, Виталий Билоножко скончался на 71 году жизни в больнице в результате остановки сердца. Он был основателем и организатором Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец". А также славился рядом своих хитов.

У Виталия Биелоножко осталась жена Светлана, двое детей и двое внуков.

Прощание с Виталием Билоножко в Киеве / Фото: ТСН.ua

Так, на прощальную церемонию, кроме семьи артиста, пришли многие его поклонники, коллеги и друзья. Также можно увидеть и военных ВСУ. Все они бурными аплодисментами провели артиста в последний путь.

К слову, семья Софии Ротару и Светланы Лободы тоже почтили память легендарного певца. Звезды не смогли прийти на прощание, однако передали цветы, которые стояли возле гроба.

Напомним, ранее редакция ТСН.ua уже делилась кадрами с церемонии и рассказывала, как провожали в последний путь народного артиста Украины Виталия Билоножко.

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