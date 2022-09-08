Прощай не одна эпоха: как звезды отреагировали на смерть королевы Великобритании Елизаветы II

Звезды украинского шоу-бизнеса не остаются в стороне от печальных новых и выражают свои соболезнования королевской семье.

Сегодня, 8 сентября, не стало королевы Великобритании Елизаветы II. Она скончалась в возрасте 96 лет.

Печальное известие сообщили на официальном сайте и страницах Букингемского дворца и королевской семьи в соцсетях

Состояние Елизаветы II ухудшилось, так что она находилась под постоянным наблюдением врачей. Кроме того, члены королевской семьи прибыли в Шотландию, чтобы провести с королевой последние часы ее жизни.

В общем, на печальную новость отреагировали в своих соцсетях украинские звезды шоу-бизнеса, которые выразили соболезнования королевской семье.

Юрий Горбунов

Продюсер и шоумен отметил, что Елизаветы II была действительно великой королевой и поддерживала Украину в войне с Россией. Но, к сожалению, никто не вечен.

"Прощай даже не одна эпоха! Елизавета вторая поддерживала Украину в войне против России! Прощай! Ты была по-настоящему Великой! К сожалению, никто не вечен!" – написал ведущий.

Юлия Санина

Певица отметила, что ее просто шокировала новость о смерти Елизаветы II. Исполнительница написала, что сейчас человечество переживает кардинальные перемены.

"И шокирующую новость под вечер. Умерла эпоха, история, легенда… Какое будущее ждет монархию? Живем с вами во время кардинальных мировых перемен", — написала Юлия.

Фото: instagram.com/the_hardkiss

Анатолий Анатолий

Ведущий и шоумен подчеркнул, что удивительно то, что украинский народ любил Елизавету ІІ. Новость о ее смерти действительно шокирует, но, к сожалению, нет ничего вечного.

"Королева Елизавета ушла из жизни. Удивительно, что мы все знаем ее, и еще удивительнее, что даже любили ее. Хотя где мы, а где Елизавета… Люди появляются на этот мир и что-то оставляют после себя. Что останется после нас ? Думаешь об этом именно в такие моменты, когда исчезает что-то, что казалось вечным и непоколебимым. Но нет. Нет ничего и никого вечного", — написал ведущий.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Оля Фреймут

Ведущая отметила, что королева Елизавета II была единственной и неповторимой. По словам Фреймут, больше такой не будет.

"Королева Елизавета умерла. Последняя и единственная королева. Больше такой не будет. Неповторима и родна", — отметила Фреймут.

Фото: instagram.com/freimutolia

Андре Тан

Дизайнер выразил искренние соболезнования королевской семье. Андре отметил, что Елизавета II была настоящей иконой.

"Она правила 70 лет. Старейший монарх в мире и настоящая икона стиля своего времени. Мои искренние соболезнования королевской семье и всему народу Великобритании", — отметил дизайнер.

Никита Добрынин

Ведущий и блогер отметил, что ему не верится, что королевы больше нет. Но, к сожалению, легенды тоже умирают.

"Умерла королева Великобритании. Иногда не верится, что легенды тоже люди", — написал Добрынин.

Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Дзидзьо

Украинский исполнитель опубликовал архивное черно-белое фото королевы и выразил соболезнования.

"Светлая память королеве", — написал музыкант.

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