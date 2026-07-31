"Прощаюсь с вами": Известная украинская ведущая уволилась с ТВ и заявила о готовности мобилизоваться

Андриана Кучер / © 24 канал

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Украинская телеведущая Андриана Кучер объявила об увольнении из «24 Канала» после шести лет работы и призналась о готовности присоединиться к рядам ВСУ.

О своем решении журналистка сообщила прямо во время последнего эфира. Она эмоционально простилась со зрителями, поблагодарила коллег и всех, кто поддерживал ее работу и помогал приближать победу Украины донатами.

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«Сегодня мой последний эфир на „24“. На прощание хочу поблагодарить всех, кто смотрел, доверял, помогал закрывать собрание для войска, а также спасибо коллегам за шесть лет совместной работы. На этом этапе своей профессиональной жизни сейчас ставлю точку, прощаюсь с вами. Берегите себя и нашу страну», — сказала Кучер в прямом эфире.

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Андриана Кучер / © 24 канал

Со временем в интервью «Детектор медиа» ведущая объяснила, что ее увольнение было напрямую связано с желанием приобщиться к защите Украины. По словам Андрианы, она планировала начать службу уже в начале августа, избрала подразделение и даже прошла необходимую учебу для будущего поста.

Впрочем, реализацию этого решения пришлось отложить. Журналистка пояснила, что после кадровых изменений в правительстве и неопределенности новых условий контрактной службы возникли сомнения относительно дальнейшего внедрения реформы.

«Для меня решающим доводом такого решения сейчас были обещаны четкие сроки службы на первом этапе реформы. Я уже выбрала подразделение и прошла обучение для будущего поста. Но с отставкой Михаила Федорова стало неясно, что будет с новыми контрактами. Законы, которые должны были закрепить сроки службы и другие условия, не проголосованы и непонятно, кто будет их дорабатывать, продвигать и будет ли вообще. Пока это только постановление Кабмина, и если завтра условно правительство на своем заседании принимает другое постановление — все это оказывается в мусорнике», — объяснила звезда.

Андриана Кучер

Пока Андриана Кучер поставила процесс мобилизации на паузу. В то же время она заверила, что не отказывается от желания работать ради победы Украины и рассматривает другие способы быть полезным государству.

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«Думаю над тем, где бы я могла быть еще полезна и работать на усиление армии, если не присоединяться напрямую. Соответственно, останусь ли в журналистике — вряд ли. Но и окончательно не исключаю такую опцию», — отметила ведущая.

Напомним, что недавно телеведущий Константин Стогний впервые объяснил свое исчезновение с ТВ на четыре года. Звезда ответил, чем занимается во время войны и на какие деньги он живет.

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