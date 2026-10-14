"Проснулся с полным ртом крови": жена Павлика встревожила его состоянием после сложной операции

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / © instagram.com/repyahovakate

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Украинский певец Виктор Павлик перенес сложное стоматологическое хирургическое вмешательство.

К сожалению, после операции возникли осложнения, о чем сообщила жена артиста — блогерша Екатерина Репяхова. В частности, Виктору Павлику наращивали костную ткань и устанавливали имплант. Однако медики допустили ошибку и не ознакомились с историей болезней певца. Дело в том, что у артиста установлен искусственный клапан в сердце, поэтому ему необходимо принимать препарат, который влияет на свертываемость крови. Так вот, ночью после операции у Виктора Павлика началось сильное кровотечение, которое не останавливалось.

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«Сначала думала ничего не рассказывать, но я очень взволнована. Накануне мужу было проведено сложное стоматологическое хирургическое вмешательство. И, как выяснилось, врачи не уточнили, что у него искусственный клапан сердца и он пожизненно принимает препарат, влияющий на свертываемость крови. Ночью началось кровотечение, проснулся с полным ртом крови и дальше не прекращалась: я очень испугалась», — поделилась избранница артиста.

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Пост Екатерины Репяховой / © instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова призналась, что не на шутку испугалась. Вместе с тем блогерша обвиняет себя, что сама все тщательно не проконтролировала. Избранница исполнителя надеется, что в будущем больше таких ситуаций не повторится.

«Я просто в шоке. И больше всего сейчас корю себя за то, что не проконтролировала сразу все лично. Хотя бы все было хорошо. Это уже вторая операция на том же месте, поскольку первый имплант треснул, поэтому на этот раз пришлось наращивать костную ткань и повторно устанавливать имплант», — прокомментировала избранница артиста.

Напомним, недавно семья Виктора Павлика оказалась в эпицентре взрыва. Рядом домой, где они живут, был враждебный «прилет».

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