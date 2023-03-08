Протесты в Грузии: украинские звезды выразили солидарность с грузинским народом

Знаменитости не остались в стороне событий, которые происходят в Грузии.

7 марта в Грузии вспыхнули массовые протесты. Митингующие вышли на улицы Тбилиси после того, как парламент принял в первом чтении законопроект об "иноагентах". Это в свою очередь не позволяет Грузии вступить в ЕС.

Фактически документ, который был принят в Грузии, — это копия российского закона об "иноагентах". Несогласные граждане вышли на акции протеста. Тысячи людей в стране протестовали против принятия зоконопроекта. Участники акции протеста, которые пришли к зданию парламента с украинскими и грузинскими флагами, скандировали "нет российскому закону!", а также известную кричалку о кремлевском диктаторе путине.

В конце концов, митингующих разогнали силовики, применив против них слезоточивый газ и водометы.

Украинские знаменитости не остались в стороне от событий, которые происходят в Грузии. Артисты поддержали грузинский народ.

Надя Дорофеева

Исполнительница опубликовала в фотоблоге видео, где показала то, что происходит в Грузии, и рассказала детали протеста своим подписчикам.

"Просто сейчас в Грузии проходит акция протестов из-за утверждения парламентом законопроекта об "иноагентах", — написала ночью в фотоблоге Надя.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Наталья Могилевская

Артистка опубликовала в Instagram пост на грузинском и украинском языках. Исполнительница призвала грузин держаться и отметила, что свобода обязательно победит.

"Вот оно единство. Грузия, мы с вами! Держитесь! Свобода победит!" – отметила Могилевская.

Алеся Бацман

Известная журналистка обратилась к грузинам. Она пожелала им освободиться от российского влияния и освободить экс-президента Михеила Саакашвили.

"Тбилиси, наконец-то! Освобождайтесь от России и освобождайте Саакашвили", — написала Бацман.

Миша Романова

Исполнительница в своем фотоблоге отметила, что украинцы поддерживают грузин.

"Грузия, мы с вами!", – коротко написала артистка.

Фото: instagram.com/misharomanova

Юрий Горбунов

В своем фотоблоге продюсер и актер опубликовал видео, где показал, что происходит в Грузии, чтобы его подписчики не оставались в стороне.

"Грузия! 7 марта", – обратил внимание подписчиков Горбунов.

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина Осадчая

Ведущая обратилась к подписчикам на двух языках – грузинском и украинском. Осадчая поддержала грузин и отметила, что нация не должна становиться на колени.

"Грузия! Нация не встает на колени!", – отметила ведущая.

Фото: instagram.com/kosadcha

Алина Шаманская

Ведущая в фотоблоге написала, что ее сердце сейчас рядом с сильными и мужественными гражданами Грузии.

Фото: instagram.com/shamankaa

"Я поддерживаю сильных людей Грузии. Смелый грузинский народ вышел на улицы", — написала Алина.

Фото: instagram.com/shamankaa

Ольга Сумская

Актриса в своем фотоблоге публиковала видео и фото, где показывала, что сейчас происходит в Грузии, чтобы ее подписчики не оставались в стороне.

Фото: instagram.com/olgasumska

Также знаменитость к публикациям добавляла хештеги с надписью на разных языках "Грузия" и "свобода".

Фото: instagram.com/olgasumska

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