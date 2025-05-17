Против блогерши Анны Алхим возбудили уголовное дело: звезда с юмором отреагировала

Анна Алхим

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Скандальная блогерша Анна Алхим, на которую недавно жаловался в СБУ "Холостяк" Терен, оказалась под пристальным наблюдением полиции.

Так, правоохранители открыли уголовное правонарушение против Алхим по статье "Разжигание национальной розни". Соответствующую новость обнародовала народная депутат Наталья Пипа в Facebook.

"Против Алхим полиция открыла уголовное дело за разжигание национальной розни. Следим за ситуацией дальше", – говорится в заявлении.

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Сообщение Наталии Пипы

Более того, "РБК-Украина", ссылаясь на Департамент коммуникаций НПУ, сообщает, что на самом же деле полиция открыла уголовные дела уже по трем статьям. В частности, помимо разжигания национальной розни, блогерша обвиняется в государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением. Далее в дело будет вмешиваться СБУ.

В свою очередь, реакция Алхим на уголовное дело не заставила себя ждать. В фотоблоге она показала кадры дороги после того, как отвезла помощь военным на фронт и на русском языке написала: "Третие сутки в пути. Довольна и счастлива с первым в жизни уголовным делом".

Сторез Анны Алхим

Отметим, скандал вокруг Анны Алхим разгорелся в начале мая этого года. В частности, блогерша посетила крестины друзей и на просьбу спеть на украинском скорчила гримасу и недовольно закатила глаза, нецензурно пробормотав что-то. Видео гостей попало в Сеть. Впоследствии другие блогеры начали собственное расследование и обнаружили, что у Алхим в целом довольно неоднозначные взгляды во время войны в Украине. Так, инфлюенсер Елена Мандзюк собрала доказательства и опубликовала в фотоблоге. Она показала архивные кадры, где Анна подыгрывает российским нарративам и говорит "путин красавчик", а "украинцы терпилы".