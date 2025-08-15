Против Елены Мандзюк открыли уголовное дело: блогерша резко отреагировала

Елена Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Против украинской блогерши-миллионицы Елены Мандзюк открыли уголовное дело.

Инициатором выступил нардеп Алексей Гончаренко. Он обвиняет блогерши в разжигании вражды по языковому признаку, ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины. А все из-за высказываний Елены. В частности, ранее она заявляла, что ее "дети могут от***дить другого ребенка, который говорит на русском". Нардеп считает это недопустимым. По его словам, это насилие, а также пренебрежительное отношение к другим по языковому признаку.

"Получил письмо-подтверждение от главного управления национальной полиции в Хмельницкой области. Дело держу на личном контроле. Трепаться о несчастных украинских детях кто попало не будет", - заявил Гончаренко.

Пост Алексея Гончаренко

Реакция Елены Мандзюк на уголовное производство

Блогерша отметила, что для нее неприемлемо все российское, в тоже время и язык. Дети звезды Сети тоже ассоциируют русский язык как враждебный, тем более их отец уже четвертый год защищает страну против оккупантов. Поэтому, они знают, что такое война.

"Мои дети (6 и 9 лет), у которых папа воюет с россиянами, воспринимают русскоязычных людей как угрозу, потому что ребенок, который видит войну, который живет без папы из-за России, идентифицирует опасность быстрее, чем любой чиновник в теплом кабинете. Если меня или папы не будет рядом, они будут защищать себя так, как смогут!" - отметила Мандзюк.

Пост Елены Мандзюк / © instagram.com/elena_mandziuk

Блогерша возмущенно отметила, что когда ей писали угрозы за отстаивание украинского языка, то правоохранительные органы не отреагировали должным образом. Сейчас же против самой Елены открыли уголовное производство из-за резких заявлений о русскоязычных.

"Я получаю угрозы смерти, пытки, изнасилования, за это мне блокируют рабочие страницы, забирают заработок, за это меня унижают, травят и психологически уничтожают. Государство ни разу не защитило меня и моих детей от этого! Не нашло тех, кто угрожал мне или моим детям, но сегодня это самое государство решило открыть на меня уголовное производство!" - возмущенно написала Елена.