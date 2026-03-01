- Дата публикации
Против Майкла Джексона посыпались новые обвинения в педофилии: на его семью подали в суд
Родные покойного артистка прокомментировали скандальные обвинения.
Против известного американского певца, танцора и актера Майкла Джексона посыпались новые обвинения в педофилии.
В конце февраля братья и сестры Эдвард, Доминик, Мари-Николь и Альдо Кашо подали заявление в суд. Они обвиняют покойного музыканта в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации и утверждают, что тот якобы издевался над ними, когда те еще были несовершеннолетними, пишет People.
Братья и сестры Кашо говорят, что познакомились с певцом через отца, который работал в отеле, где часто останавливался Майкл Джексон. В заявлении утверждается, что исполнитель втерся в доверие к семье, предлагая подарки, благосклонность и внимание. После этого артист якобы изолировал детей, давал им наркотики и алкоголь, демонстрировал порнографию и лично издевался над ними. В заявлении истцов утверждается, что насилие со стороны певца происходило в течение длительного периода в разных местах.
Представитель семьи Майкла Джексона уже отреагировал на новые скандальные обвинения. Адвокат утверждает, что слова семьи Кашо не соответствуют действительности, а таким образом они лишь "пытаются заработать денег". И якобы до иска у семьи Джексона требовали деньги за молчание. Также адвокат отметил, что ранее другие члены семьи Кашо и брат истцов Фрэнк публично опровергали, что музыкант когда-либо к кому-то из них домогался.
Отметим, впервые Майкла Джексона обвинили в сексуальном насилии над детьми еще в 1993 году. Тогда утверждалось, что артист якобы домогался к несовершеннолетнему. Наконец, певец отверг все обвинения, урегулировал этот скандал вне суда, заплатив семье мальчика более 20 миллионов долларов.
В 2003 году вышел документальный фильм "Жизнь с Майклом Джексоном", где он рассказал о своей любви к детям, а также признался, что те ночуют у него в усадьбе. Артист тогда выдал, что не видит ничего плохого в том, чтобы делить постель с несовершеннолетними, при этом музыкант настаивал, что в его словах нет сексуального подтекста.
Наконец, в конце 2003-го против Майкла Джексона подали иск в суд, где его обвинили в семи случаях развращения детей и двух случаях спаивания несовершеннолетних алкогольными напитками. Музыкант все обвинения отрицал. Наконец, суд оправдал певца по всем пунктам.
