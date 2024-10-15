Против P. Diddy выдвинули новые ужасные обвинения в изнасиловании: среди жертв – 16-летний парень

Против американского рэпера P. Diddy, который находится за решеткой, появились новые ужасные обвинения в изнасиловании, секс-домогательствах и насилии.

Против скандального исполнителя в федеральный суд в Южном округе Нью-Йорка было подано шесть исков. Хотя они и были анонимными, однако известно, что две женщины и четверо мужчин заявили, что стали жертвами Шона Комбса, настоящее имя рэпера, пишет The Washington Post.

Отмечается, что преступления якобы имели место быть в период с 1995 по 2021 год. Они проходили на "белых вечеринках", светских мероприятиях и афтепати. Один из истцов утверждает, что на момент совершения против него преступления ему было 16 лет. Он заявил, что на "белой вечеринке" P. Diddy заставил его снять штаны и касался гениталий.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Другой мужчина в иске указал, что в 2006 году во время печально известных вечеринок рэпера выпил напиток, который был с наркотиками. Он стал плохо чувствовать себя, а тем временем P. Diddy затолкал его в фургон и изнасиловал.

Третий мужчина указал, что рэпер напал на него в 2008 году в одном из флагманских универмагов на Манхэттене. Музыкант был там, когда продвигал свой бренд одежды. Они столкнулись в складском помещении, после чего P. Diddy, который находился в сопровождении телохранителей, заставил его заниматься оральным сексом.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Четвертый мужчина в иске утверждает, что Шон Комбс подмешал ему в напиток наркотики, которые дезориентировали его. Когда он был из-за действия веществ недееспособным, скандальный исполнитель вместе с другими мужчинами изнасиловал его.

Что касается женщин, то одна в своем иске указала, что в 2004 году встретилась с P. Diddy во время фотосессии группы Da Band, которую он продюсировал. Исполнитель пригласил ее на афтепати, где домогался и наконец изнасиловал.

Другая женщина в своем иске сообщила, что в 1995 году скандальный рэпер на одной из вечеринок ударил ее, после чего затащил в ванную и изнасиловал.

P. Diddy / Фото: Associated Press

Напомним, в Сети предполагается, что жертвой P. Diddy мог стать канадский певец Джастин Бибер, с которым он сотрудничал. Недавно появилась информация, что родные исполнители обеспокоены его состоянием.

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