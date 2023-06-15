Против солиста Rammstein Тилля Линдеманна возбудили уголовное дело об изнасиловании – СМИ

Вокруг лидера немецкой металл-группы Rammstein Тилля Линдеманна разгорелся настоящий скандал. Все больше женщин обвиняют музыканта в сексуальных домогательствах и даже изнасиловании.

Как передает немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на собственные источники, против Линдеманна уже возбудили уголовное дело по статье 177 УК ФРГ (насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование). Согласно заявлению прокуратуры, есть обвинения в сексуальных преступлениях и сбыте наркотиков.

Тилль Линдеманн / Фото: Getty Images

В основу уголовного дела легли показания из двух случаев. Первое заявление поступило в полицию Берлина, второе — в прокуратуру немецкой столицы. Жертвы рассказали, что со стороны Линдеманна подверглись насилию, музыкант жестоко с ними обращался и имели место половые акты.

Акция протеста против Тилля Линдеманна перед концертом Rammstein в Мюнхене / Фото: Getty Images

В свою очередь, Тилль Линдеманн все обвинения отрицает. Его делом занимаются адвокаты Саймон Бергманн и Кристиан Шерц.

"Серьезные обвинения в адрес нашего клиента были выдвинуты разными женщинами в социальных сетях, особенно в Instagram, Twitter и YouTube", – говорится в заявлении. "Например, неоднократно утверждалось, что женщин на концертах Rammstein накачивали нокаутирующими леденцами или алкоголем, чтобы наш клиент мог совершать с ними половые акты. Все без исключения эти утверждения не соответствуют действительности", – с таким заявлением от имени Линдеманна выступила его защита.

Акция протеста против Тилля Линдеманна перед концертом Rammstein в Мюнхене / Фото: Getty Images

Акция протеста против Тилля Линдемана перед концертом Rammstein в Мюнхене / Фото: Getty Images

Напомним, последние несколько недель многие женщины обвинили лидера Rammstein Тилля Линдеманна в сексуальных домогательствах и изнасиловании. По их словам, все происходило на афтепати после концертов группы. По словам девушек, их отбирали как на кастинге, в первую фан-зону под сценой. А этим занималась россиянка Алена Макеева, которая много лет сотрудничала с Rammstein. Женщина называла себя в Instagram "кастинг-директором" группы. Ее задачей было отобрать красивых девушек, которые после выступления Rammstein попадали на афтепати, где непосредственно общались с Тиллем. Там артист якобы накачивал потенциальных жертв наркотиками и алкоголем и совершал насильственные действия. После скандала Макееву уволили.

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