Пройдет ли Украина в финал "Евровидения-2026": букмекеры оценили шансы LELÉKA

Певица LELÉKA

Букмекеры оценили шансы участницы "Евровидения-2026" от Украины певицы LELÉKA на выход в финал.

Уже через месяц состоится международный песенный конкурс. Украина, которую представляет певица LELÉKA, будет демонстрировать свой номер во втором полуфинале "Евровидения". На официальном сайте конкурса появился букмекерский прогноз, где оценили шансы стран на выход в гранд-финал.

По состоянию на 15 апреля у Украины высокие шансы пройти дальше. Прогнозируют, что LELÉKA во втором полуфинале окажется на второй строчке. Также выход в финал пророчат Дании, Австралии, Румынии, Болгарии, Кипру, Чехии, Мальте, Норвегии и Албании.

Букмекерские ставки на второй полуфинал "Евровидения-2026" / © eurovisionworld.com

На первый полуфинал уже тоже есть букмекерский прогноз. Предполагается, что в финале "Евровидения" за победу также будут соревноваться Финляндия, Греция, Швеция, Израиль, Молдова, Сербия, Хорватия, Литва, Черногория и Грузия.

Стоит отметить, что это лишь букмекерский прогноз, который будет постоянно меняться. Кроме того, он не всегда оправдывается, ведь результаты голосований могут кардинально отличаться.

Напомним, "Евровидение-2026" состоится 12, 14 и 16 мая в Вене, Австрия. В этом году в конкурсе примут участие 35 стран. Украина, которую представляет певица LELÉKA с песней Ridnym, будет выступать во втором полуфинале "Евровидения-2026". Недавно объявили, под каким номером украинская артистка выйдет на сцену.