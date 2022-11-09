Псюк признался, выросли ли гонорары Kalush Orchestra после "Евровидения" и на что они их тратят

Лидер коллектива рассказал об их доходе после победы на "Евровидении-2022".

Солист группы Kalush Orchestra Олег Псюк рассказал о гонорарах коллектива после победы на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Музыкант признался, что их доход действительно увеличился. Впрочем, вместе с этим выросли расходы Kalush Orchestra. Кстати, в основном артисты проводят благотворительные концерты.

"Можем сказать так, доходы выросли, но параллельно увеличились и расходы. Мы активно поддерживаем армию, кроме проведения благотворительных акций, самостоятельно выступаем благотворителями и закрываем потребности бойцов. Поэтому пока говорить о прибыли не время", — рассказал рэпер в интервью Telegraf.

Kalush Orchestra / Фото: Associated Press

Сейчас свой доход музыканты отдают на благотворительность, в частности, помогают украинским защитникам. Средства, которые удается заработать, Kalush Orchestra тратит на развитие: артисты записывают новые песни и снимают клипы.

"Деньги, если и вкладываются, то в развитие. Записываем новые песни, проводим концертные туры, снимаем клипы – все это требует финансовых вложений. Но мы понимаем, что это нужно. Наша цель не только заработать, это само собой, но и популяризировать украинскую песню. Мы хотим, чтобы украинскими исполнителями интересовались по всему миру", — добавил Олег.

Kalush Orchestra

Напомним, недавно Олег Псюк поделился трогательной историей о том, как маленькая Злата из Канады передала деньги для Украины. Девочка самостоятельно заработала 500 долларов и отдала их Kalush Orchestra.

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