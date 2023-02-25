"Пташка" из Азовстали довела до мурашек проникновенным исполнением песни "Плине кача" в Германии

Парамедик поблагодарила немцев за поддержку Украины.
Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук, известная по позывному "Пташка", ошеломила исполнением песни "Плине кача".
Парамедикиня имела возможность говорить о войне в Украине в Германии и встретиться с представителями местного правительства. Во время своего визита Екатерина увлекла проникновенным исполнением песни, которая уже стала символом украинского сопротивления и героев "Небесной сотни".
В комментариях под видео поклонники Полищук написали, что своим трогательным исполнением защитница вызвала у многих из них мурашки по коже.
- До мурашек.. Искреннее спасибо всем защитникам Украины!
- Мурашки всегда от этой песни.
- Так проникновенно и чувствительно звучит прославленный голос Азовстали!
В годовщину начала войны "Пташка" поблагодарила немцев за поддержку украинцев во время боевых действий и их помощь в противостоянии российским оккупантам.
"Звучит Украина сегодня в Германии! Спасибо за возможность быть услышанными, за поддержку и помощь украинскому народу! Слава Украине! Спасибо господину Штанмайеру и господину Шольцу, а также многим мудрым и отзывчивым людям, помогающим Украине! Германия сегодня устами президента громко и твердо выразила свою позицию, за что я благодарна от всей души", — написала в Сети Екатерина.
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