"Пташка" из Азовстали довела до мурашек проникновенным исполнением песни "Плине кача" в Германии

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук, известная по позывному "Пташка", ошеломила исполнением песни "Плине кача".

Парамедикиня имела возможность говорить о войне в Украине в Германии и встретиться с представителями местного правительства. Во время своего визита Екатерина увлекла проникновенным исполнением песни, которая уже стала символом украинского сопротивления и героев "Небесной сотни".

В комментариях под видео поклонники Полищук написали, что своим трогательным исполнением защитница вызвала у многих из них мурашки по коже.

До мурашек.. Искреннее спасибо всем защитникам Украины!

Мурашки всегда от этой песни.

Так проникновенно и чувствительно звучит прославленный голос Азовстали!

В годовщину начала войны "Пташка" поблагодарила немцев за поддержку украинцев во время боевых действий и их помощь в противостоянии российским оккупантам.

"Звучит Украина сегодня в Германии! Спасибо за возможность быть услышанными, за поддержку и помощь украинскому народу! Слава Украине! Спасибо господину Штанмайеру и господину Шольцу, а также многим мудрым и отзывчивым людям, помогающим Украине! Германия сегодня устами президента громко и твердо выразила свою позицию, за что я благодарна от всей души", — написала в Сети Екатерина.

Читайте также: