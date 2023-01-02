"Пташка" из Азовстали откровенно призналась, как реагирует на хейт в Сети

Защитница также предположила, почему ее могут критиковать.

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук на позывной "Пташка" после пережитого получила немало соболезнований и поддержки от украинцев.

Впрочем, не все одобрительно отзываются об Екатерине, которая защищала Мариуполь и пережила российский плен. "Пташку" обвиняют, будто она завербована. Также Екатерина получает сообщение, что в плену ей "хорошо" жилось.

В сюжете ТСН Полищук ответила, как реагирует на критику.

"Я думаю, что причина этого не в том, что я негативный персонаж или сделала кому-то плохо. Я говорила когда-то российским журналистам, скажу и вам: ни перед своим народом, ни перед чужим я не сделала ничего такого, чтобы хотя бы раз опустить глаза. Когда мне приходят обвинения, что я там завербована, хорошо в плену жилось или тому подобное, я никогда не опущу головы или глаз. Я честна перед собой, в первую очередь", — поделилась защитница.

Жизнь после плена: интервью с "Птичкой" Екатериной Полищук

Екатерина также объяснила, почему ее критикуют в социальных сетях.

"У людей есть своя боль. У кого-то в плену до сих пор кто-то из родных, у кого-то кто-то погиб. И им отзывается эта несправедливость: почему она здесь и жива?" – предположила Екатерина.

Напомним, недавно "Пташка" порадовала своим пением. Защитница на Софиевской площади выполнила "Ой, у лузі червона калина".

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