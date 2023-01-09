"Пташка" из Азовстали поделилась щемящими воспоминаниями из Мариуполя: "Скоро снова будем вместе"

Защитница Азовстали Екатерина Полищук, на позывной Пташка, поделилась щемящими воспоминаниями из Мариуполя.

В своем Telegram-канале парамедикиня вспомнила, как веселы и беззаботны были зимние каникулы в городе в прошлом году. Екатерина весело проводила время вместе с близкими и наслаждалась мгновениями на берегу Азовского моря.

Впрочем, защитница уверена, что совсем скоро Мариуполь освободится от российской оккупации и вернется в привычную жизнь.

"Мой славный Мариуполь. Как я скучаю по тебе. Я не скучаю, я ненавижу всем сердцем каждого, кто ступил на твою землю с черным сердцем и целью захватить. Вы забрали все, даже волю. Но огонь в сердце не погаснет даже под вашим игом! Мариуполь, скоро снова будем вместе", — написала Екатерина.

Напомним, ранее Екатерина Полищук призналась, как реагирует на комментарии хейтеров в Сети.

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