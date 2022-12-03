"Пташка" из Азовстали получила почетную награду от президента и посвятила ее павшим побратимам

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук, известная по позывному "Пташка", получила почетную награду из рук президента Украины Владимира Зеленского.

Радостную новость парамедик рассказала в своем Instagram. Екатерина получила Орден третьей степени "За мужество". В своем сообщении девушка рассказала, как значение для нее имеет слово "мужество".

"Мужество. Как много скрывается за восемью буквами. Но наибольшей наградой является объятия бойца, который целует твою руку и в его глазах ты видишь ту самую историю, которую никогда не узнает СМИ и никто, кроме вас двоих. Десятки бойцов, которые родят детей и родителей увеличат достойное продолжение Нации. Как много стоит за этим словом... Мужество", — написала "Пташка".

Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Екатерина посвятила свою награду павшим собратьям, а также поблагодарила президента за его стойкость. В своей публикации девушка откровенно высказалась, что думает о Зеленском.

"Награду я посвящаю моим павшим побратимам, которые научили меня мужеству. Много эмоций об этой награде, но я благодарна и буду упорно работать дальше. Уважаю и всем сердцем поддерживаю нашего президента, и пересмотрела о нем мнение с началом полномасштабного вторжения. Это настоящий лидер и руководитель. Не все решения понятны широким массам, однако путь к победе стремительный и настойчивый. Спасибо ему. Это сверхчеловеческая ответственность и титанический труд", — написала Полищук.

Читайте также: