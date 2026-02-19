"Пташка" с "Азовстали" после потери 33 кг раскрыла свои правила похудения: "Нет диетам и срывам"

Екатерина Полищук "Пташка" / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

Украинский парамедик Екатерина Полищук, известная как «Пташка» с «Азовстали», поделилась секретом своего блестящего похудения.

Как известно, защитница избавилась от 33 кило и уже показала себя до и после на фото. А на этот раз Екатерина рассекретила 10 правил, которые помогли ей прийти к такому результату. По ее словам, такого успеха ей удалось достичь благодаря самодисциплине.

В комментарии «Люкс ФМ» «Пташка» отметила, что важно сначала наладить режим сна и достаточно отдыхать, ведь организм не готов отдавать лишний жир, если постоянно находится в состоянии стресса. Регулярность питания тоже играет ключевую роль: прием пищи у звезды ежедневно в одно и то же время.

Перекусы Екатерина называет одним из главных врагов похудения. Вместо этого она советует применять умеренный дефицит калорий, рассчитывая его индивидуально, с учетом образа жизни.

Екатерина Полищук «Пташка» / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

«Индивидуально подобранный дефицит калорий, который нужно рассчитать, учитывая образ жизни. Он (дефицит — прим. ред.) не должен быть большой. Это примерно 200-300 калорий в день. И этого вам хватит. Вы должны тратить больше, чем едите», — делится знаменитость.

«Принцип здоровой тарелки» Екатерина объясняет как сочетание большого количества овощей и зелени с полезными углеводами. Она подчеркнула, что важно питаться вкусно и сбалансировано, не испытывая ограничений. Так же для нее была важна физическая активность, но только в том виде, который приносит удовольствие. Также «Пташка» подчеркнула, что вместо спортзала можно просто проходить 10 тысяч шагов в день.

Екатерина Полищук «Пташка» / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

Еще один секрет защитницы — медленное питание. Она советует выделять минимум 15 мин на прием пищи, не отвлекаясь на сериалы или гаджеты, чтобы научиться чувствовать настоящее насыщение. В то же время советует фиксировать все, что на тарелке, на фото — это позволяет лучше контролировать свой режим питания. Екатерина подчеркивает, что важно уметь останавливаться, когда чувствуешь сытость, и оставлять часть пищи на тарелке.

Главное, по ее словам — забыть о диетах и срывах. Вместо того чтобы постоянно ограничивать себя, нужно изменить образ жизни и отношение к еде. Именно так она смогла достичь невероятного результата, который вдохновляет всех, кто мечтает изменить свое тело.

«Нет диетам и срывам, ведь это всегда об ограничениях — а нужно просто изменить образ жизни и отношение к еде», — подытожила Екатерина.

