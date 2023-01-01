"Пташка" из Азовстали прямо в центре Киева мощно спела "Ой, у лузі червона калина"

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук на позывной "Пташка" в предновогоднюю ночь порадовала своим пением.

В новогоднем спецвыпуске ТСН Екатерина спела композицию "Ой, у лузі червона калина", которая с начала полномасштабной войны стала символом несокрушимости украинского народа.

Песню "Пташка" исполнила прямо в самом центре Киева – на Софийской площади, где расположена главная новогодняя елка страны.

Птичка из Азовстали снова поражает пением!

После того, как Екатерина закончила петь, к ней подбежали фотографироваться и обниматься прохожие, которые едва сдерживали слезы на глазах.

Между тем пользователи Сети в очередной раз отметили, что у "Пташки" непревзойденный голос и она красиво и мощно поет.

Пой "Пташка", ты гордость Украины! Слава Украине!

Украинский соловей! Здоровья, мира, счастья! С Новым годом!

Победы! Слезы на глазах!

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