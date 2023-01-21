"Пташка" из Азовстали рассказала о гибели жениха на войне и показала его фото

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук с позывным "Пташка" рассказала о двух тяжелых потерях во время полномасштабной войны.

На фронте погибли двое близких для "Пташки" людей. Ее друг Виталий и возлюбленный Ярослав. В интервью Рамине Эсхакзай Екатерина рассказала, что ее близкий друг умер у нее на руках.

"Для меня он был самым близким человеком, почти братом. Даже больше, чем братом. Потому что то родство, которое возникает на фронте между людьми, которые делят одну вафлю на четырех... Она не сравнивается ни с любовью, ни с кровным родством. Это что-то гораздо больше. Я не знаю, как это отпустить".

Екатерина с другом Виталием

В то же время Екатерина отметила, что у нее теперь есть ангел-хранитель, имея в виду своего друга Виталия. "Пташка" призналась, что чувствует поддержку друга и знает, что он всегда рядом с ней.

Также защитница рассказала о своем женихе Ярославе, погибшем в Мариуполе. Его "Пташка" называет своим вторым ангелом-хранителем. Екатерина поделилась, что на следующий день, как ни стало ее друга Виталия, погиб ее возлюбленный.

"Так получилось, он очень хотел на мне жениться. А я постоянно говорила, что это будет после войны, потому что сейчас не ко времени. И вот, умирает мой лучший друг, я понимаю, что это уже все. Я понимаю, что вероятнее всего, что мы отсюда не выйдем... Я говорю ребятам: "Передайте Ярославу, пусть приедет ко мне, я хочу ему что-то сказать", — призналась "Пташка".

Жених "Пташки" Ярослав

Защитница рассказала, что жених приезжал к ней дважды. Однако она отсутствовала, потому что отвозила своего друга Виталия в больницу:

"Он приезжал дважды, пока я отвозила Виталика в больницу. Когда он был еще жив, я его возила в больницу, надеялась, что будет шанс его спасти, но мы не успели. Вот пока я ездила, Ярослав дважды приезжал за мной, он меня искал, но он меня не нашел. В результате я так и не успела ему сказать, что я согласна выйти за него замуж", – поделилась Екатерина.

"Пташка" рассказала, что ее возлюбленный погиб, спасая своего побратима:

"Он спас его. Сейчас он реабилитируется, у него все хорошо. У него было тяжелое ранение. Ярослав с двумя пулями в груди, спасая его, получил еще одну пулю в шею и, к сожалению, погиб", — рассказала защитница.

Напомним, что 21-летняя "Пташка" в начале полномасштабного вторжения пошла на войну как парамедик в госпиталь в Мариуполе, чтобы спасать людей. После того, как госпиталь разбомбили, вместе с другими медиками попала на "Азовсталь". После этого защитница попала в российский плен. В сентябре 2022 года Украина вернула из российского плена 215 защитников, среди них 108 – бойцы полка "Азов". Среди них была и "Пташка".

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