"Пташка" из Азовстали сделала особое тату, которое посвятила родителям: "Надеюсь, они поймут"

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук на позывной "Пташка" сделала себе новую татуировку, которая состоит из двух частей.

Тату Екатерина посвятила своим родителям. Как показала в Instagram-stories защитница, на одной руке у нее набита надпись "Завжди з тобою. Твій тато", а на другой – "Завжди з тобою. Твоя мама".

"Эта татуировка почерком мамы и папы. Надеюсь, когда-нибудь они поймут, потому что пока я получила от мамы. Я просто оставлю это здесь", — поделилась Екатерина.

Новые татуировки Екатерины Полищук / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Напомним, что недавно парамедик вспомнила прошлогодние новогодние праздники и поделилась щемящими воспоминаниями из Мариуполя. Защитница показала, каким беззаботным был город до прихода российских оккупантов. Екатерина также отметила, что искренне верит, что в скором времени Мариуполь освободят и там снова развеется украинский флаг.

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