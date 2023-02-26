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"Пташка" из Азовстали, сидя на российском танке, спела "Ой у лузі червона калина" посреди Берлина

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1947
Время на прочтение
1 мин
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"Пташка" из Азовстали, сидя на российском танке, спела "Ой у лузі червона калина" посреди Берлина

Екатерина Полищук "Пташка" / Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

Вместе с защитницей пели украинцы, которые сейчас находятся в столице Германии.

Защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" сейчас находится в Германии, где встретилась с украинцами, которые были вынуждены покинуть родительский дом из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов.

В столице Германии Берлине "Пташка" не только словом, но и песней поддержала дух украинцев. Так, защитница сидя на российском танке, стоящем сейчас возле посольства россии в Германии, спела песню "Ой у лузі червона калина", которая с начала полномасштабной войны стала символом несокрушимости украинского народа.

Вместе с защитницей гимн сечевых стрелков спели украинцы, которые сейчас находятся в Германии.

Отметим, что в годовщину несокрушимости Украины "Пташка" в Берлине проникновенно исполнила песню-реквием по погибшим участникам Евромайдана "Плине кача" и своим пением довела до слез.

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Дата публикации
Просмотры
1947
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