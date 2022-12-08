"Пташка" с "Азовстали" показала родного брата-красавца: "Похожи?"

Защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка" показала своего родного брата.

В своем Telegram-канале "Пташка" разместила селфи с родным человеком, на котором они изображены в машине. Защитница спросила своих подписчиков, похожи ли они с братом. Фотографию Екатерина запостила 7 декабря – в День ангела Катерины.

"Похожи ли мы с братом? И да, с Днем ангела меня", — написала парамедик.

"Пташка" с братом

В свою очередь, подписчики Telegram-канала "Пташки" наделали ей с братом много комплиментов и действительно нашли между ними сходство: "глаза очень похожи", "Нет, ну если тебе бороду, или брату косички, то да, будете как близнецы. Шучу! Вы классные, берегите себя!", "у вас обоих добрые глаза", "лица у вас обоих нереально светлые!".

Напомним, ранее "Пташка" показала, какой неприятный "сюрприз" кто-то неизвестный оставил на ее автомобиле. Злоумышленник положил защитнице на машину кость животного.

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