"Пташка" с Азовстали показала стихотворение, которое она написала в российском плену: "Это была моя мотивация"

Защитница "Азовстали", парамедик Екатерина Полищук с позывным "Пташка", показала свою новую татуировку.

"Пташка" набила на руке особые для нее строчки стиха. Защитница увековечила собственную поэзию. В частности, стихотворение, строчки которого теперь всегда будут на ее руке, Екатерина написала, когда уже находилась в российском плену.

Как рассказала "Пташка", она его ежедневно в течение четырех месяцев повторяла, чтобы не забыть, ведь возможности записать строчки у нее просто не было. По словам Екатерины, стихотворение стало для нее своеобразной мотивацией и надеждой.

Фото: instagram.com/ptashka_from_azovstal

"Благодарю бойца, увековечившего строки моего последнего стиха, у которого тяжелая и длинная история. Это отрывок стиха, который я написала 12 июня в плену и, при невозможности сохранить, учила каждое утро и каждую ночь как молитву все четыре месяца. Это была моя мотивация и надежда", — поделилась Екатерина Полищук.

Напомним, недавно состоялся финал "Голоса країни-12", где выступила "Пташка". Там защитница исполнила песню, которую она пела на заводе "Азовстали" — "Спи, маленький козаче". Впоследствии Екатерина поделилась, хотела бы развивать певческую карьеру в шоу-бизнесе.

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