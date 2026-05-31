"Пташка" с Азовстали раскрыла, как похудела на 30 кг за семь месяцев

Екатерина "Пташка" Полищук / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

Украинская военная Екатерина Полищук, известная как «Пташка» из Азовстали, откровенно призналась, что помогло ей похудеть за семь месяцев на 30 килограммов.

Прошлый год для Екатерины стал годом кардинальных изменений. Военная очень сильно похудела. Конечно, у пользователей возникает немало вопросов и просьб дать советы. Поэтому, в своем Instagram «Пташка» призналась, что помогло ей похудеть.

Первые 30 кило военная избавилась за семь месяцев. Далее «Пташка» придерживалась более здорового похудения. В частности, Екатерина была на дефиците калорий, ела много овощей, если и пила сладкие газированные напитки, то отдавала предпочтение тем, которые не содержат в составе сахар, также она использовала сахарозаменители, готовила себе сама, взвешивала продукты, не обвиняла себя в срывах и много двигалась.

«Вот мои секреты: дефицит калорий. Гуглите и читайте на упаковках калораж. Алкоголь калорийный. Пельмени и колбаса тоже бывают с низким содержанием жира и высоким белком. Много овощей. Метод Гарвардской тарелки. Заменила сладкие газированные напитки на напитки без сахара. Сахар почти никуда не добавляю. Сахарозаменитель. Кофе черный без молока. Полезно не равно невкусно. Готовлю сама. Масло в спрее. Весы для продуктов. Срыв — не приговор. Вес стоит — продолжаем прогулки. Движение», — поделилась военная.

В то же время Екатерина Полищук отметила, что не является диетологом или экспертом по похудению. «Пташка» лишь поделилась правилами, которые помогли именно ей избавиться от лишних килограммов.

