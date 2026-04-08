Пугачева избавляется от элитной квартиры в Москве площадью более 300 кв. м: что известно о стоимости

Алла Пугачёва / © скриншот с видео

После выезда из России певица Алла Пугачева выставила на продажу свою единственную квартиру в Москве, которая расположена в престижном районе Арбат и может стоить сотни миллионов.

Речь идет о просторной пятикомнатной недвижимости площадью более 300 квадратных метров. Квартира размещена в закрытом доме с ограниченным доступом. Просмотры организуют в узком кругу потенциальных покупателей. Риелторы работают без публичных объявлений. Сам процесс продажи держат максимально непубличным, заявляют российские медиа. Показы проходят в закрытом формате — только для проверенных клиентов, без посторонних.

Из квартиры открывается вид на храм Христа Спасителя, а сама она расположена в одном из самых дорогих районов столицы страны-агрессора. По неофициальным оценкам, похожие квартиры в этом доме могут стоить около полумиллиарда местной валюты. Рядом с домом певицы расположены апартаменты Филиппа Киркорова. Владелица поставила четкое условие: никаких фото или видео при просмотре квартиры.

Эту недвижимость артистка получила еще в 2004 году — тогда ее подарил бывший зять Руслан Байсаров. Именно сюда она переехала после развода с Киркоровым.

Отметим, Алла Пугачева вместе с семьей покинула Россию на фоне полномасштабной войны и переехала в Израиль. Они с мужем Максимом Галкиным открыто выступают против вторжения и регулярно публично высказываются о событиях в Украине.

