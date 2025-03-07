Пугачева обозвала россиян "тупыми" и "наглыми" и поскандалила с пропагандисткой из России

Инцидент произошел в Лимасоле, что на Кипре.

Российская певица Алла Пугачева обозвала россиян "тупыми" и "наглыми" и резко поскандалила с журналисткой, которая задавала ей провокационные вопросы о России.

Инцидент произошел в Лимасоле, что на Кипре. Журналистке, которая, по всей видимости, из России, удалось застать исполнительницу во время прогулки по улицам города. Она сразу начала снимать Аллу Пугачеву на камеру и задавать ей вопросы: "Вы планируете возвращаться в Россию? Вам нравится в Лимасоле?"

Певица сначала пыталась закрыть объектив камеры рукой, чтобы ее перестали снимать. В конце концов Алла Пугачева ответила, что в Лимасоле ей нравится. Что касается остальных вопросов, то артистка обозвала россиян "тупыми" и "наглыми".

В заключение исполнительница обратилась к самой журналистке. Алла Пугачева обозвала ее "наглой", при этом насчет себя заявила, что она, в отличие от пропагандистки, является патриоткой.

Алла Пугачева поскандалила с журналисткой, которая донимала ее вопросами о России

"Вы тупые и наглые. Я патриотка, а ты – нахалка", — отрезала артистка.

Отметим, что Алла Пугачева после начала полномасштабной войны вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми уехала из России и поселилась за границей. Артистка осудила действия российских властей, за что россияне ее критикуют. Впрочем, певицу это не волнует.

Напомним, недавно Максим Галкин выразил слова поддержки президенту Украины Владимиру Зеленскому после его ссоры с Трампом в Белом доме. Юморист красноречивым фото высмеял лидера США, которого смущает "костюм" Зеленского.

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