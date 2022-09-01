Пугачева отвела двойню в школу и метко высмеяла пропагандиста Соловьева

Российская певица Алла Пугачева развеяла слухи о том, что бросила детей на Максима Галкина.

После возвращения Аллы Пугачевой в Россию вокруг звездной семьи появилось немало слухов и клеветы. Пропагандистские СМИ в РФ писали, что примадонна оставила детей за границей с мужем.

Однако 1 сентября Пугачева показала на видео, как вместе с детьми, Лизой и Гарри, отправилась на праздничную линейку в школу. Двойняшки продолжили обучение в третьем классе Первой Московской гимназии.

Дети Пугачевой и Галкина / Фото: instagram.com/alla_orfey

После линейки Пугачеву встретили журналисты, которые поинтересовались, готовы ли дети вернуться к учебе. Алла Борисовна сказала, что Гарри и Лиза с удовольствием идут в школу и хотят учиться.

Кроме того, Пугачева заявила, что первое, что хотела сделать по возвращении в Москву – это "набить морду одному человеку", но не сказала какому. Однако через некоторое время на странице певицы появилось сообщение, в котором она высмеяла российского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Жаль Володю. В конце концов и лопнуть можно от злости и хамства", — написала Пугачева.

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