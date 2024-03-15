Пугачева поддержала Могилевскую, которая сидела в бомбоубежище во время обстрела Кривого Рога

Российская певица Алла Пугачева, которая вместе с мужем Максимом Галкиным публично выступает против войны, которую РФ развязала против Украины, выразила поддержку певице Наталье Могилевской.

Вечером 12 марта россияне выпустили ракеты по Кривому Рогу. В этот момент Могилевская с командой находилась в городе, где должна была давать концерт. Во время воздушной тревоги музыканты спрятались в коридоре, откуда Могилевская вышла в прямой эфир в своем Instagram, чтобы поддержать фанатов. Украинская исполнительница рассказала, что рядом с ней очень хорошо слышны взрывы. Видео эфира артистка разместила в фотоблоге и подписала его:

"Громкие взрывы прямо сейчас! Концерт не начинаем! Кривой Рог, мы с тобой. PS Обновленная информация. 19:02. Это был прилет в жилую многоэтажку. Наши соболезнования всем пострадавшим".

Алла Пугачева поддержала Наталью Могилевскую / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

На этот пост Могилевской отреагировала Алла Пугачева. Она выразила поддержку артистке: "Ой, Наташа! Душой с вами. Ужас!".

Отметим, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали из России в начале полномасштабной войны. Галкина признали в РФ "иноагентом" из-за того, что он публично критикует и высмеивает власть Кремля и поддерживает Украину. А недавно Алла Борисовна довела до истерики россиян. У себя в фотоблоге артистка показала, как на отдыхе развлекалась под украинскую народную песню.

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