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Пугачева показала, в компании с кем проводит время в Израиле: "Три столба адекватности"

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Пугачева показала, в компании с кем проводит время в Израиле: "Три столба адекватности"

Фото: Getty Images

Российская певица встретилась с коллегами, также выступающими против войны в Украине.

73-летняя Алла Пугачева засветилась в компании российских рок-музыкантов Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова в Израиле.

Примадонна поделилась с поклонниками видео, на котором с улыбкой танцевала и подпевала лидеру группы "Аквариум". Артист как раз исполнял на сцене красноречивую песню Александра Вертинского. "Я не знаю, зачем и кому это нужно".

"Встреча с БГ как встреча со светом в конце тоннеля", — подписала видео Пугачева.

Позже исполнительница поделилась счастливым селфи с Макаревичем и Гребенщиковым, которое дополнило сердечками.

© instagram.com/alla_orfey
Фото: instagram.com/alla_orfey

Поклонники певицы поддержали ее в комментариях и поблагодарили за ее позицию: "Три столба адекватности", "Люди с честью и достоинством", "Честные люди со своей позицией".

Отметим, что Макаревич и Гребенщиков от свиты полномасштабной войны высказались против российского вторжения в Украину. Лидер группы "Машина времени" за свою позицию признан иноагентом в РФ.

Муж Пугачевой Максим Галкин тоже одним из первых высказался против войны. Весной семья певицы уехала в Израиль, где прожила некоторое время. Недавно Пугачева снова вернулась на "святую землю", где посетила концерт Земфиры, тоже имеющий антивоенную позицию.

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Дата публикации
Просмотры
1698
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