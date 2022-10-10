Пугачева после массированных ракетных обстрелов Украины обратилась к фанатам: "Молюсь за вас и мир"

Исполнительница Алла Пугачева после массированных ракетных обстрелов Украины Россией прервала молчание.

В частности, артистка, недавно уехавшая из страны-агрессора в Израиль, поблагодарила своих поклонников за умение отличать правду от лжи. Знаменитость также отметила, что молится, чтобы на "святой земле" скорее наступил мир.

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь за вас и мир на святой земле", — написала в своем Instagram знаменитость.

Алла Пугачева / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, в начале полномасштабной войны супруги Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали из страны-агрессора. Юморист активно поддерживал Украину и осуждал войну, которую враждебно развязала Россия. Галкин организовывал благотворительные концерты, часть средств которых переводил на помощь украинцам.

Между тем, Пугачева публично молчала о войне в Украине. Впрочем, когда Галкина признали "иноагентом" в РФ знаменитость попросила Минюст России, чтобы и ее отнесли к этому списку, ведь она полностью поддерживает позицию своего мужа.

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