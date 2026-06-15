Пугачева после ужасного обстрела Киева обратилась к Могилевской, которая пряталась от громких взрывов

Алла Пугачева и Наталья Могилевская

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, как для ее семьи прошла ужасная ночь под обстрелами в Киеве.

В ночь на 15 июня страна-агрессор Россия массированно атаковала столицу. Российские оккупанты обстреливали Киев баллистическими и крылатыми ракетами разных типов и дронами. К сожалению, попаданий не удалось избежать. В городе зафиксировано 50 локаций, которые получили повреждения.

Наталья Могилевская показала, как для ее семьи прошла ужасная ночь. Рядом с артисткой было очень громко. Она показала кадры, как сидит рядом с младшей дочкой и следит, чтобы все было хорошо. Тем временем на фоне раздаются громкие взрывы. Артистка призвала подписчиков не пренебрегать тревогой, а прятаться в безопасных местах.

Реклама

«К сожалению, сегодня это только начало… Уже нет ни слов, ни слез… Держимся… Все в укрытие, у кого есть оно», — подписала кадры артистка.

Пост Наталии Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Российская певица Алла Пугачева отреагировала на пост Наталии Могилевской. Исполнительница написала комментарий с поддержкой. Она не была многословной, поэтому оставила под кадрами только смайлик в виде сложенных рук, что символизирует молитву.

Напомним, совсем недавно Россия тоже массово обстреливала Киев. Тогда ведущая Маша Ефросинина показывала, как пряталась в метро, а рядом с домом хореографа Жени Кота был прилет.

Новости партнеров