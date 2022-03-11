Пугачева резко ответила священнику, который радовался "очищению воздуха" после "эмиграции" певицы

Певица пообещала вернуться в РФ и помолиться в церкви за священника-богохульника.

Певица Алла Пугачева выложила в Instagram видеоответ священнику Андрею Ткачеву, который радовался, что она "навсегда покинула Россию".

Сначала на видео – заявление священника.

"Мы жили в сатанинской химере, друзья. Вы этого не слышали, не знали? Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал!", — радостно в церкви сказал священник.

Долго ответ Пугачевой ждать не пришлось:

"Рано радуешься, Андрюша! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберемся! Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник", — отметила певица.

Напомним, после начала войны России в Украине и введения тотальных санкций против РФ оттуда начали массово бежать россияне, не согласные с политикой президента Владимира Путина, а также не желающие остаться в изоляции.

Стало известно, что за границу уехала и Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и своими детьми.

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