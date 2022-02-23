Пугачева возмутила фанов видео, где ее 7-летние двойняшки с "гранатами" ползают по сине-желтому мату

Пугачева возмутила фанов видео, где ее 7-летние двойняшки с "гранатами" ползают по сине-желтому мату

Артистка похвасталась странноватым видео со своими детьми.

Российская примадонна Алла Пугачева у себя в Instagram поделилась довольно спорным видео.

В фотоблоге звезда разместила ролик, снятый на уроке физкультуры в школе, где учатся 7-летние двойняшки Пугачевой и ее мужа Максима Галкина Гарри и Лиза.

Дети с макетами гранат в руках ползают по сине-желтому мату. "Будь готов! Всегда готов! #защитник Гарри #Лиза Галкина #война и мир", — подписала видео с детьми Пугачева.

Ролик вызвал оживленное обсуждение в комментариях. В частности, пользователи упрекнули Пугачеву, что на волне вторжения России в Украину это видео выглядит очень неуместно. Тем более, что, по крайней мере раньше, Пугачева выступала против войны и критиковала Путина.

"Пока родители учат детей обращаться с оружием – мира не будет". Не я сказала!

Нашли чем хвастаться! Вы думаете, это нормально?

А почему они ползут по украинскому флагу?

Дети в элитной школе занимаются физкультурой с гранатами? Алла Борисовна, вам не грустно?

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

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