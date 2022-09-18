Пугачева впервые публично поддержала антивоенную позицию Галкина и попросилась в "иноагенты"

После того, как Максим Галкин был признан "иностранным агентом" в России, все ждали, что же на это скажет его жена Алла Пугачева. И, наконец, певица объявила свою позицию.

Пугачева публично обратилась к минюсту РФ с просьбой также добавить ее в список лиц "иностранных агентов".

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан", — написала Пугачева.

Напомним, что с начала полномасштабной войны в Украине муж певицы Максим Галкин открыто заявил, что не поддерживает наступление РФ на украинские территории и осуждает действия путинской власти. Все это время Алла Пугачева поддерживала мужа, однако не давала никаких громких заявлений. В то же время исполнительница дала понять, что думает о российских пропагандистах.

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