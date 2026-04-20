Путь от шпиона до лидера: что показали в трейлере сериала "Пригоди козака Виговського" от 2+2

«Пригоди козака Виговського» / © 2+2

Телеканал 2+2 представил официальный трейлер приключенческого сериала «Пригоди козака Виговського», который впервые показывает атмосферу проекта и знакомит с главным героем.

В динамичном трейлере зрителям открывают путь персонажа от молодого авантюриста до лидера, сочетая экшн, юмор и современные параллели. Авторы сериала предлагают собственную интерпретацию истории — живую, смелую и полную неожиданных сюжетных поворотов. Они отмечают, что это не реконструкция исторических событий, а художественная фантазия о том, каким мог быть герой в молодые годы.

«Это правдивая история, кроме частей, которые полностью вымышлены», — говорится в трейлере.

«Пригоди козака Виговського» / © 2+2

События сериала разворачиваются в первой половине XVII века. В центре сюжета — шпион, который после разоблачения, чтобы избежать казни, вынужден согласиться на рискованное задание. Молодой дипломат Иван Выговский, привыкший к интригам и светской жизни в Варшаве, отправляется на хутор близ Батурина. Там его ждут заговоры, предательства и неожиданные испытания. Его миссия — возвести сторожевую заставу и подготовиться к возможному нападению врага с севера. Однако местные жители не верят в угрозу, поэтому Выговскому придется искать нестандартные способы, чтобы объединить

"Это приключенческий сериал с элементами комедии о молодых годах Ивана Выговского — период, о котором сохранилось немного фактов. Мы хотели показать его не как фигуру из учебника, а как человека — с сомнениями, ошибками и внутренним ростом. Это история о том, как формируется лидер и сплачивается нация», — отмечает генеральный продюсер 2+2 Сергей Кизима.

«Пригоди козака Виговського» / © 2+2

Выговского сыграл актер театра и кино Артем Плендер. Ключевых персонажей воплотили Виталий Ажнов, Дарья Легейда, Катарина Файн, Александр Ярема, Владимир Филатов, Алексей Суханов.

Режиссер: Семен Горов. Авторы сценария: Владимир Москалец, Сергей Карпенко, Наталья Волынская, Елена Партыка, Семен Горов. Продюсеры: Аким Галимов, Сергей Кизима. Шоураннеры: Сергей Карпенко, Владимир Москалец. Автор идеи: Сергей Кизима.

«Пригоди козака Виговського» / © 2+2

Лента создана при содействии Государственного агентства по вопросам кино. Производство: ООО ТЕТ-Продакшн по заказу канала 2+2.

Премьера сериала «Пригоди козака Виговського» состоится скоро на телеканале 2+2.

Сможет ли герой пройти свой путь и стать тем, кем его запомнит история — зрители узнают уже этой осенью.

