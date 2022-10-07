"Путін помер": украинские музыканты выпустили ироническую песню с символическим названием

Украинские музыканты, группа "саметой" и радиоведущий "Radio ROKS", актер и музыкант Илья Ярема порадовали фанов неожиданным дуэтом.

В день рождения президента России Путина украинский артисты выпустили совместную песню с красноречивым названием "птн помер". Идея такого дуэта родилась спонтанно.

Участники группы Станислав Занкевич и Артем Паламарчук уже несколько лет профессионально занимаются видеопродакшеном. В начале июня они запустили "Саме Той Канал", где интервьюируют людей, причастных к событиям в Буче, Ирпене, Горенке, работников ГСЧС, солдат, волонтеров и обычных людей, каждый из которых делится своей историей войны и выживания.

Илья Ярема в марте поступил в добровольческий батальон "Карпатська Січ" и пошел защищать Ирпень. Сейчас служит в территориальной обороне Кривого Рога. Ребята позвали его к себе на интервью.

"Мы сделали запись программы и здесь Илья говорит: "О, смотрите, а я здесь песню написал" — и показывает нам демку песни: "птн помер". Мы с Артемом такие: "Ааааааааа, чувак, это же ежедневная молитва почти половины мира! Это должен быть госпел!"

Илья Ярема рассказывает, когда и как ему пришла в голову идея такого текста:

"Идея родилась в очень специфическом месте – Криворожском метрополитене. Если вы не знаете, то там под землей ездит обычный трамвай. Я хотел описать смерть путина, как очень веселое событие. Просто как в диснеевских мультфильмах, где поют птички, улитки вылезают из своих домиков, а еноты вместе с бобрами подпевают в такт главному герою, но "Остапа понесло" и я решил добавить немного мемов. О путинских ходулях, чемоданчике, в который он, извините, какает, о РПЦ и феерическом падении Гундеева, а также о вирусном видео с поляком, где он впервые видит бобра и кричит "KURWA BOBER!".

Илья Ярема

Для визуализации трека, ребята сняли довольно простое лирик-видео.

"Сначала у нас была масштабная идея – госпел-шоу в исполнении бабушек в вышитых сорочках и святого отца с гитарой и сальтухами на радость! И все было бы хорошо, если бы творческая реализация стояла на первом месте, но сейчас эти средства нужно тратить не на клипы, а на амуницию нашим защитникам.Тогда песня "птн помер" станет не мечтательной, а пророческой".

Группа "Самотой"

Группа "саметой" была создана в 2014-м и до 2022-го называлась The Same Toy. Такое название – это игра слов на латинице и "саме той" на украинском. Ребята признаются, что музыка для них в первую очередь способ самовыражения. Несмотря на то, что музыка для группы "СамеТой" не является главным видом деятельности, ребята добились определенного успеха, много гастролировали не только в Украине, но и за ее пределами – например, дважды выступали на культовом фестивале Sziget.

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