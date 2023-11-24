Путин умер: Оля Полякова спрогнозировала смерть российского диктатора и когда закончится война

Украинская певица Оля Полякова, которая подралась с российским оператором, удивила фанов новостью о том, что умеет предсказывать будущее.

Полякова призналась, что хорошо умеет предугадывать некоторые события. В частности, она начала прогнозировать, когда закончится война, и какова судьба у Путина. Певица уверена, что президент РФ давно умер, а война совсем скоро закончится.

"В последнее время со мной случаются очень магические вещи. Я могу предсказывать будущее. Правда. По поводу войны я хочу сказать, что Путин умер. Это я точно знаю, чувствую такие вещи. И война тоже закончится. Это будет весной. Этой весной 2024 года ", – заинтриговала знаменитость в интервью Славе Демину.

Оля Полякова

К тому же артистка привела веские аргументы в пользу того, что все ее пророчества сбываются. Полякова вспомнила недавний футбольный матч, когда украинский "Шахтер" победил "Барселону" в матче Лиги чемпионов. По словам Оли, она еще в начале игры знала ее результат.

"Вот "Шахтеру" я сказала на второй секунде матча, что будет 1:0, и они выиграют. Люди, которые со мной смотрели матч, сказали, если это сбудется, то мы выполним любое твое желание. И добавили, что я ведьма", – удивила певица.

Напомним, недавно певица Оля Полякова рассказала о своем муже, бизнесмене Вадиме Буряковском. Так, звезда удивила, каким бизнесом занялся ее муж во время полномасштабного вторжения.

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