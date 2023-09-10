Путинист Дмитрий Дюжев на оккупированном Донбассе вызвал отвращение своей мимикой и стал мемом

Российский актер-путинист, звезда сериала "Бригада" Дмитрий Дюжев приехал в оккупированный Донбасс, где принял участие в концерте по случаю "80-й годовщины со Дня освобождения Донбасса".

Мероприятие проходило в Донецкой области в мемориальном комплексе "Саур-Могила". В Сети появилось видео, где Дюжев одному из РосСМП делится впечатлениями от общения с местными жителями, которые якобы являются примером того, "как можно любить свою родину Россию".

Дюжев, поддерживающий геноцид украинского народа, выдал порцию бреда о "героизме в степени гениальности" и "примере для всего мира", как "можно жить полной грудью" и "приближать каждый день победы":

"Это героизм в степени гениальности. Неповторимо. Это пример всему миру, как надо, как можно любить свою родину полной душой, полной грудью. И ждать, приближать ежедневно победу. Победу, которая будет к радости огромной территории самой большой страны в мире", – сказал сторонник террористов, убийц и насильников.

Но не только бредовые слова путиниста вызвали отвращение у пользователей. Многие обратили внимание на его странную мимику, с которой он говорил. Некоторые уже предложили разобрать российского пропагандиста на мемы:

Что с его лицом?

Ох и лижет он Путину, очень наиграно все!

Он под кайфом? Что он несет?

Напомним, что кроме Дюжева, на временно оккупированный Донбасс приезжали и известные КВНщики, российские юмористы Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов. Мусагалиев и Дорохов, прогнувшиеся под кремлевскую пропаганду, назвали убийц и террористов "душевными людьми", "говорящими сердцем".

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