Путинист Дмитрий Харатьян заявил, что отправит своего сына воевать против Украины

Поклонник Путина, скандальный российский актер Дмитрий Харатьян заявил, что его 24-летний сын Иван готов идти на войну и убивать украинцев.

Об этом он сказал в интервью пропагандисту Вячеславу Манучарову. По словам Харатьяна, он не станет "отмазывать" единственного сына от армии и отметил, что если понадобится, 24-летний Иван пойдет и "выполнит свой долг".

"Моему сыну 24 года. Он не служил. У него проблемы со зрением и у него статья есть. Но в военное время он призывной. Он не получил повестку. Если получит, — пойдет. Здесь дело даже не в отце, не в том, что я такой правильный государственник.А в нем самом, потому что я его знаю. Мы с ним говорим на эти темы. Он пойдет конечно, если будет необходимость. Он считает, если нужно будет выполнить долг, он его выполнит. Отмазывать не буду", — заявил Харатьян.

Дмитрий Харатьян с сыном Иваном

В то же время артист вспомнил, что он сам когда-то служил в армии, однако он не торопится на фронт, чтобы быть пушечным мясом.

Отметим, что дочь Харатьяна Александра, судя по ответу путиниста, имеет другие взгляды в отличие от отца. Женщина уже долгое время живет в Стокгольме. У нее есть шведское гражданство – когда-то она была замужем за шведом иранского происхождения. Александр работает в центре для эмигрантов.

Харатьян сказал, что с дочерью не обсуждал войну в Украине, чтобы "избежать конфликта":

"У нее нет активной гражданской позиции. Но поскольку она находится в той среде, где все прокачено, мы эти темы не обсуждаем. Она работает как раз с эмигрантами – центр по подготовке к адаптации иностранных граждан к жизни там. Думаю, там есть и украинцы. У нее фамилия Харатьян между прочим, думаю, с этой фамилией сложновато в той среде. У меня обозначена позиция", — сказал путинист.

Дмитрий Харатьян с сыном и дочерью

Он добавил, что Александра уже "сталкивалась с русофобией", но "жить там – ее выбор". Путинист заявил, что вряд ли дочь вернется в Россию.

Напомним, что в конце марта российский актер Дмитрий Харатьян попал в санкционный список исполнителей из РФ, поддержавших войну против Украины. 21 августа 2022 года путинист приезжал в ранее оккупированный Херсон, где принял участие в концерте ко Дню флага России.

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