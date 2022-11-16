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Путинист Дмитрий Харатьян заявил, что отправит своего сына воевать против Украины

Путинист Дмитрий Харатьян заявил, что отправит своего сына воевать против Украины

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2862
Время на прочтение
2 мин
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Путинист Дмитрий Харатьян заявил, что отправит своего сына воевать против Украины

Дмитрий Харатьян

Скандальный актер отметил, что не станет "отмазывать" сына от армии.

Поклонник Путина, скандальный российский актер Дмитрий Харатьян заявил, что его 24-летний сын Иван готов идти на войну и убивать украинцев.

Об этом он сказал в интервью пропагандисту Вячеславу Манучарову. По словам Харатьяна, он не станет "отмазывать" единственного сына от армии и отметил, что если понадобится, 24-летний Иван пойдет и "выполнит свой долг".

"Моему сыну 24 года. Он не служил. У него проблемы со зрением и у него статья есть. Но в военное время он призывной. Он не получил повестку. Если получит, — пойдет. Здесь дело даже не в отце, не в том, что я такой правильный государственник.А в нем самом, потому что я его знаю. Мы с ним говорим на эти темы. Он пойдет конечно, если будет необходимость. Он считает, если нужно будет выполнить долг, он его выполнит. Отмазывать не буду", — заявил Харатьян.

Дмитрий Харатьян с сыном Иваном / ©
Дмитрий Харатьян с сыном Иваном

В то же время артист вспомнил, что он сам когда-то служил в армии, однако он не торопится на фронт, чтобы быть пушечным мясом.

Отметим, что дочь Харатьяна Александра, судя по ответу путиниста, имеет другие взгляды в отличие от отца. Женщина уже долгое время живет в Стокгольме. У нее есть шведское гражданство – когда-то она была замужем за шведом иранского происхождения. Александр работает в центре для эмигрантов.

Харатьян сказал, что с дочерью не обсуждал войну в Украине, чтобы "избежать конфликта":

"У нее нет активной гражданской позиции. Но поскольку она находится в той среде, где все прокачено, мы эти темы не обсуждаем. Она работает как раз с эмигрантами – центр по подготовке к адаптации иностранных граждан к жизни там. Думаю, там есть и украинцы. У нее фамилия Харатьян между прочим, думаю, с этой фамилией сложновато в той среде. У меня обозначена позиция", — сказал путинист.

Дмитрий Харатьян с сыном и дочерью / ©
Дмитрий Харатьян с сыном и дочерью

Он добавил, что Александра уже "сталкивалась с русофобией", но "жить там – ее выбор". Путинист заявил, что вряд ли дочь вернется в Россию.

Напомним, что в конце марта российский актер Дмитрий Харатьян попал в санкционный список исполнителей из РФ, поддержавших войну против Украины. 21 августа 2022 года путинист приезжал в ранее оккупированный Херсон, где принял участие в концерте ко Дню флага России.

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Дата публикации
Просмотры
2862
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