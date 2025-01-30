Путинист Джигурда после того, как его наказали за поддержку войны, выдал порцию бреда об Украине

Скандальный российский актер Никита Джигурда, родом из Киева, еще больше оскандалился своей позицией.

Дело в том, что Минкульт недавно поплатился артисту за его пророссийскую позицию и поддержку преступлений окупантов. Одиозного шоумена внесли в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

После этого предатель вышел на связь пропагандистских СМИ и прокомментировал ситуацию. Артист за кровавые рубли выразил гордость за такой статус, который, по его словам, "подтверждает его значимость". Более того, Джигурда еще больше опозорился публичным пропагандистским высказыванием об Украине, где родился. И вместо правды, путинист продолжил петь оды преступной власти.

Никита Джигурда / Фото: twitter.com/DZHIGURDA12?lang=ru

"Включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть в Украине, я считаю достойной наградой, подтверждающей мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождения от людоедного бандеровского режима проданной англосаксам Украины", - выдал пропагандистский бред певец-предатель.

Отметим, Джигурда во время войны стал на сторону оккупантов и даже выражал желание идти воевать против Украины. Правда, на обещаниях это и закончилось. В то же время он неоднократно развлекал армию РФ и без угрызений совести отрекся от украинского гражданства в пользу государства-террориста. Еще больше запятнать кровью свою репутацию Джигурда решил показательными выстрелами из миномета по Украине.

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