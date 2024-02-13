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Путинист Филипп Киркоров цинично приехал на Донбасс развлекать оккупантов песней Ирины Билык

Путинист Филипп Киркоров цинично приехал на Донбасс развлекать оккупантов песней Ирины Билык

Филипп Киркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

Ранее скандальный певец отказывался от поездок на оккупированные территории Украины, за исключением Крыма.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку, что расположена в Донецкой области.

Согласно сообщениям российских пропагандистов, скандальный артист приехал в захваченный оккупантами город утром 13 февраля. Киркоров якобы привез в Горловку гуманитарную помощь, хотя фотодоказательств, конечно, нет. Также сообщается, что путинист сделал подарки раненым оккупантам и детям, которые находятся в местном детском центре.

Напоследок путинист еще и спел для местных жителей. Правда, пение Киркорова смогли услышать далеко не все, а только "избранные" — раненые оккупанты и сотрудники одной из больниц Горловки. Более того, скандальный певец еще среди других песен исполнил хит певицы Ирины Билык "Снег", который она в 2023 году перевела на украинский.

Путинист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку развлекать российских захватчиков

Путинист Филипп Киркоров приехал в оккупированную Горловку развлекать российских захватчиков

Поездка путиниста в Горловку вряд ли была его искренней инициативой. Ранее скандальный певец отказывался ездить на оккупированные территории Украины, за исключением аннексированного Россией полуострова Крым. Впрочем, недавно в стране-агрессоре Киркоров попал под отмену. Это произошло после того, как путинист побывал на скандальной "голой вечеринке" блогерши Насти Ивлеевой. Вероятно, поездкой на Донбасс Киркоров планирует отбелить свою репутацию и снова беспрепятственно зарабатывать кровавые рубли.

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