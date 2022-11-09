Путинист Филипп Киркоров на концерте ударил зрительницу букетом роз

Ярый поклонник Путина в очередной раз на своем концерте попал в скандал.

Российский певец Филипп Киркоров, который яро поддерживает политику кремлевского диктатора, во время своего выступления шокировал поведением.

Россиянин выступал в Алматы, Казахстан. Во время своего концерта он просто перестал петь, спустился со сцены и ударил по лицу букетом роз зрительницу, сидевшую в первых рядах.

Чем вызвано такое поведение – неизвестно. Впрочем, путинист спускался со сцены с недовольным выражением лица, а после того, как ударил букетом зрительницу, швырнул цветы.

Отметим, что в последнее время россиянин шокирует своим поведением. На недавнем концерте у Алматы Киркоров вообще выперся на сцену в прозрачных леггинсах.

Напомним, Филипп Киркоров яро поддерживает политику кремлевского диктатора Путина. Певец не критикует развязанную Россией войну, незаконно ездит в аннексированный Крым и прославляет российских оккупантов, которые убивают украинцев.

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