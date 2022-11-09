Путинист Филипп Киркоров на концерте ударил зрительницу букетом роз

Ярый поклонник Путина в очередной раз на своем концерте попал в скандал.
Российский певец Филипп Киркоров, который яро поддерживает политику кремлевского диктатора, во время своего выступления шокировал поведением.
Россиянин выступал в Алматы, Казахстан. Во время своего концерта он просто перестал петь, спустился со сцены и ударил по лицу букетом роз зрительницу, сидевшую в первых рядах.
@zakonkz Киркоров ударил зрителя букетом по лицу. Предположительно, у Алматы Певец в прямом смысле слова отхлестал сидевшего на первых рядах зрителя цветами по лицу. Видео инцидента появилось в TikTok. После этого певец вернулся на сцену и продолжил выступать. С чем связаны такие действия – остается загадкой. Публику также удивило и то, что на концерте в Алматы певец вышел в полупрозрачном обтягивающем комбинезоне, надетом поверх плавок. Этот перформанс Киркоров объяснил тем, что его команда так пошутила над ним, и во время шоу с переодеванием на сцене, кто-то сорвал с него шорты, оставил короля "голым". «Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но show must go on!» – написал певец на своей странице Instagram. #киркоров #киркоровалматы #алматы #новости #новостиказахстана #певец #казахстан #хочуврек #рекомендации #реки #рек ♬ оригинальный звук — zakon.kz ➡️ Новости Казахстана
Чем вызвано такое поведение – неизвестно. Впрочем, путинист спускался со сцены с недовольным выражением лица, а после того, как ударил букетом зрительницу, швырнул цветы.
Отметим, что в последнее время россиянин шокирует своим поведением. На недавнем концерте у Алматы Киркоров вообще выперся на сцену в прозрачных леггинсах.
Напомним, Филипп Киркоров яро поддерживает политику кремлевского диктатора Путина. Певец не критикует развязанную Россией войну, незаконно ездит в аннексированный Крым и прославляет российских оккупантов, которые убивают украинцев.
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