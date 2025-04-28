Филипп Киркоров

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Российский певец Филипп Киркоров, который является ярым поклонником кремлевского диктатора путина, загорелся прямо на сцене.

Скандальный исполнитель отыграл концерт. Он запланировал номер с пиротехникой. Артист-путинист должен был подняться в воздух, а из-за его спины вылетали огненные искры. Номер, конечно, получился эпическим, но далеко не так, как этого хотелось бы Филиппу Киркорову.

Дело в том, что скандальный исполнитель забыл правила безопасности. Филипп Киркоров не подумал, что одевать для такого номера костюм с бахромой не самая лучшая идея. В конце концов наряд путиниста загорелся от искры, а зал сразу наполнили пронзительные крики певца. Когда скандального артиста опустили на пол, от него все еще шел дым.

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Теперь путинист Филипп Киркоров надолго запомнит, что лучше не одевать на концерт, по крайней мере ожоги на руках не дадут ему об этом забыть.

Напомним, Филипп Киркоров является ярым сторонником захватнической политики кремлевского диктатора путина. Еще до начала полномасштабной войны певец оказался в базе сайта "Миротворец" из-за незаконного посещения оккупированного Россией Крыма и поддержки аннексии полуострова.

Великое российское вторжение РФ на территорию Украины и ужасные преступления оккупантов не повлияли на позицию скандального артиста. 7 января 2023 года Киркоров оказался под санкциями от СНБО. А в феврале 2024-го певец опозорился приездом в оккупированную Горловку, где певец выступал для захватчиков. Сложно понять, было ли это от "искреннего сердца", ведь известно, что таким образом Киркоров хотел реабилитироваться перед кремлевской властью за участие в "голой вечеринке", из-за которой его начали отменять в РФ.